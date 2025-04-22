Сбербанк выдаст администрации Белгорода кредит на 500 млн рублей

ПАО «Сбербанк России» стало победителем электронного аукциона на предоставление администрации Белгорода кредита на 500 млн руб. Сбербанк был единственным участником торгов. Администрация города заключила с ним контракт по начальной цене в 112,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Срок действия кредитной линии — один год, процентная ставка — фиксированная. Средства предназначаются на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

В начале апреля банк ВТБ стал победителем электронного аукциона на предоставление кредитной линии с лимитом в 200 млн руб. администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

Юрий Голубь