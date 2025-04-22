ООН выразила соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели

ООН скорбит в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Всемирная организация выразила соболезнования близким господина Церетели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Почти каждый день в ООН мы слышим сильные речи и мощные послания, но мало что может сравниться с силой искусства. Сегодня мы скорбим в связи с уходом из жизни Зураба Церетели, скульптора, создавшего одно из самых знаменитых произведений искусства на территории (штаб-квартиры.— "Ъ") ООН — монумент "Добро побеждает зло"»,— сообщил господин Дюжаррик на брифинге.

О смерти Зураба Церетели стало известно сегодня ночью, 22 апреля. Ему был 91 год. Скульптор был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году его назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).