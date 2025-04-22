ООН выразила соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели
ООН скорбит в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Всемирная организация выразила соболезнования близким господина Церетели.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
«Почти каждый день в ООН мы слышим сильные речи и мощные послания, но мало что может сравниться с силой искусства. Сегодня мы скорбим в связи с уходом из жизни Зураба Церетели, скульптора, создавшего одно из самых знаменитых произведений искусства на территории (штаб-квартиры.— "Ъ") ООН — монумент "Добро побеждает зло"»,— сообщил господин Дюжаррик на брифинге.
О смерти Зураба Церетели стало известно сегодня ночью, 22 апреля. Ему был 91 год. Скульптор был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году его назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).