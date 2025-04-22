Каллас: США еще не использовали все инструменты для давления на Россию
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США еще не использовали все инструменты для давления на Россию. Она допустила, что даже если Вашингтон откажется от посредничества в конфликте, Дональд Трамп продолжит возобновление отношений с Россией для заключения выгодных сделок.
«У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для оказания давления на Россию. Они не использовали эти инструменты. Если они сейчас уходят, не используя инструменты, которые на самом деле у них в руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?» — сказала Кая Каллас AFP.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Евросоюз никогда не признает Крым российским. По данным СМИ, в части мирного урегулирования конфликта на Украине США хотят добиться от Европы признания Крыма территорией РФ.
Первые контакты новой администрации США с Россией и Украиной по завершению конфликта проходили без участия Европы. Белый дом отмечал, что на определенном этапе к переговорам необходимо подключить ЕС, поскольку речь пойдет в том числе о снятии санкций против России. На прошлой неделе в Париже состоялась встреча европейских, американских и украинских чиновников. В таком же составе она пройдет 23 апреля. По словам Каи Каллас, отмена рестрикций возможна только после получения «убедительных доказательств», что Москва будет придерживаться будущих договоренностей.
Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».