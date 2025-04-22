МИД Израиля отозвал соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Все посты с соболезнованиями по поводу смерти главы Римско-католической церкви были удалены из всех официальных аккаунтов МИД Израиля на всех платформах. Об этом сообщает сегодня, 22 апреля, The Jerusalem Post.

После сообщения о смерти понтифика в аккаунтах МИДа был размещен единообразный пост: фотография папы Франциска у Стены Плача с подписью: «Покойся с миром, папа Франциск. Пусть память о нем будет благословением». Однако вскоре после этого посты исчезли, а публикацию их министерство объяснило ошибкой.

Газета напоминает, что единственным официальным представителем Израиля, откликнувшимся на смерть папы Франциска, был президент страны Исаак Херцог, полномочия которого скорее представительские. Ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ни министр иностранных дел Гидеон Саар не комментировали кончину понтифика. При этом, по словам газеты, официальные лица не слишком скрывали причину молчания, которая напрямую связана с позицией папы Франциска по войне в Газе. Глава Римско-католической церкви несколько раз комментировал события в Газе, называя их «не войной, а жестокостью» и обвиняя Израиль в том, что он «сбрасывает на детей бомбы и косит их автоматами».

Решение было раскритиковано некоторыми израильскими дипломатами. «Мы не должны таким образом сводить счеты с кем-то после его смерти»,— цитирует газета Рафаэля Шульца, который до середины прошлого года был послом Израиля в Ватикане. По его словам, высказывания папы заслуживают осуждения, однако он добавил: «Сейчас мы говорим не только о главе государства. Мы говорим о духовном лидере миллиарда человек, более 20% человечества».

О вероятных преемниках папы Франциска — в материале «Ъ».

Виктор Буй