CNN: автором портрета, который Путин подарил Трампу, оказался Сафронов
Телеканал CNN показал портрет президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин преподнес этот подарок американскому коллеге через спецпосланника США Стива Уиткоффа. Автором полотна оказался художник Никас Сафронов, он и предоставил CNN доступ к копии работы. Картину могли повесить в Большом фойе Белого дома.
В центре полотна изображен сам Дональд Трамп с кровоточащей раной от пули на щеке. Художник запечатлел момент неудавшегося покушения на господина Трампа во время выступления в штате Пенсильвания в июле 2024 года. На заднем фоне развевается флаг Соединенных Штатов. Также на полотне виднеются статуя Свободы и очертания города.
«Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает»,— рассказал Никас Сафронов CNN. Художник пояснил, что сначала не знал заказчика картины — его лишь попросили написать Дональда Трампа, полагаясь на собственное видение.
«Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего предназначается эта картина»,— признался автор портрета.
По словам Стива Уиткоффа, президент Трамп был «явно тронут» портретом и оценил работу выше, чем написанную ранее британской художницей.
Подробности — в материале «Ъ» «Вам возвращаю мой портрет».