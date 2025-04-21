В Ярославле на Соколе стартовал монтаж самолета

В Ярославле в рамках создания мемориального сквера «Сокол» у пересечения Фрунзе и Чернопрудной начали ставить самолет МИГ-15. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Территория проведения работ на настоящий момент огорожена. Ведется монтаж истребителя. Напомним, что на территории сквера также установят три стенда со справками о Великой Отечественной войне, развитии авиации и технических характеристиках самолета. Все работы намерены завершить к 9 мая.

Инициатива создания сквера принадлежит ветеранам района Сокол. На месте сквера во время Великой Отечественной войны располагался аэродром, игравший важную роль в защите неба. После войны здесь базировался 147-й гвардейский авиаполк, один из первых в СССР получивших реактивные истребители МИГ-15.