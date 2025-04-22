Паслер поддержал планы «Арнест» по увеличению мощности концерна «Калина» на 30%

Концерн «Калина» увеличит мощности на 30% к 2030 году. Такое решение поддержал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе встречи с президентом группы «Арнест» Алексеем Сагалом, сообщил господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам врио губернатора, реализация проекта позволит привлечь в регион более 5 млрд руб. инвестиций, получить новые патенты и увеличить налоговые отчисления.

«При этом ассортимент товаров уральских производителей заметно увеличится, и купить его смогут потребители по всей стране»,— сообщил господин Паслер.

Напомним, парфюмерно-косметический концерн «Калина» выпускает средства по уходу за кожей от брендов «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», «Бархатные ручки» и по уходу за полостью рта от брендов «32» и «Лесной бальзам».

В октябре 2024 года транснациональный производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест», выпускающей, в том числе, средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». В частности, группе перешел концерн «Калина».

Полина Щуцкая