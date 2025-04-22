Ушаков заявил об обстоятельных переговорах с США по Украине

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон регулярно проводят контакты, в том числе по урегулированию на Украине. По его словам, обсуждения серьезные и обстоятельные, но пока о результатах говорить преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе. Но что касается достижения какого-то результата, пока еще, мне кажется, рано говорить»,— сказал Юрий Ушаков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп дважды заявил, что «уже на этой неделе» Россия и Украина могут достигнуть мирного соглашения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия и США продолжают контакты по урегулированию на Украине, но это сложная тема, ее вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. На этой неделе в Москву планирует приехать спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Во время своего последнего визита в Россию 11 апреля он обсуждал с Владимиром Путиным российско-украинский конфликт.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян