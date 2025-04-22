Песков счел маловероятным урегулирование конфликта на Украине в короткий срок

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США продолжают контакты по урегулированию на Украине, но это сложная тема, ее вряд ли можно уложить в короткие временные рамки. Так он прокомментировал заявления американской стороны о том, что в ближайшее время может быть достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование — жизнеспособное урегулирирование — в короткие временные рамки. Ну это дело не благодарное»,— сказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь российского президента при этом подчеркнул, что «работа ведется».

Президент США Дональд Трамп дважды заявил, что «уже на на этой неделе» Россия и Украина могут достигнуть мирного соглашения. 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон откажется от посредничества, если в ближайшие дни не убедится в готовности сторон завершить конфликт. Вскоре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что посдедние события внушают оптимизм по поводу урегулирования. Деталей американская сторона не привела.

Лусине Баласян