На выставке в Екатеринбурге представят около 70 работ Марка Шагала

С 25 апреля по 27 июля в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге будет работать выставка «Три эпохи Марка Шагала». В экспозицию войдет 70 оригинальных графических работ художника из частного собрания Павла Башмакова, который в 2010 году основал в Санкт-Петербурге галерею современного искусства PS Gallery (с 2023 года — Bashmakov Gallery).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерист Павел Башмаков привез в Екатеринбург выставку Марка Шагала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Галерист Павел Башмаков привез в Екатеринбург выставку Марка Шагала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал на пресс-конференции Павел Башмаков, на выставке в Екатеринбурге будут показаны три главные серии Марка Шагала: «Мертвые души» (1922–1925), которые принесли художнику мировую известность после показа в Париже; работы, посвященные Библии; гравюры к мемуарам Андре Мальро (министр культуры Франции, который поручил Марку Шагалу выполнить новую роспись купола Гранд-оперы в Париже), представляющие поздний этап его творчества. По словам галериста, в произведениях отражены три страны: Россия, Франция и Израиль.

«Марк Шагал любим всеми поколениями. Его творчество — о любви и доброте. К нам приходили и детсадовцы, и школьники, и пенсионеры. Каждый находит что-то свое: детям нравятся летающие фигуры и яркие краски, а старшее поколение ценит его любовь к жене Белле»,— отметил Павел Башмаков.

Марк Шагал (1887-1985) считается одним из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Родился в еврейской семье в Витебске. В 1922 году эмигрировал из РСФСР, с 1937 года — гражданин Франции. Помимо живописи и графики занимался сценографией, монументальным и декоративно-прикладным искусством. Автор плафона Гранд-оперы в Париже и панно для Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. В России его работы находятся в Третьяковской галерее и в Пушкинском музее (Москва), в Русском музее (Санкт-Петербург).

По прогнозам организаторов выставки, за три месяца ее посетит не менее 15 тыс. посетителей. Затем экспозиция переедет в Израиль и Азербайджан.

Ранее Павел Башмаков представлял в Екатеринбурге проект «Шедевры мастеров парижской школы» (Пабло Пикассо, Анри Матисс, Морис Утрилло и другие) и выставку Сальвадора Дали. Следующая экспозиция, которую он готовит с Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ будет посвящена Василию Кандинскому.

Мария Башкатова