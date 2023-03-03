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В Екатеринбурге открылась «Парижская школа»

На выставке в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ выставлены Шагал, Пикассо, Дали и другие

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова. На ней представлено около 100 работ таких художников «парижской школы», как Сальвадор Дали, Марк Шагал, Пабло Пикассо и других. Выставка работает до 21 мая.

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Владелец галереи современного искусства PS Gallery Павел Башмаков

Владелец галереи современного искусства PS Gallery Павел Башмаков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Владелец галереи современного искусства PS Gallery Павел Башмаков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «Шедевры мастеров парижской школы» собрало много гостей. На имена с мировой известностью пришли посмотреть заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) Александр Долгов, генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

Термин «парижская школа» начал употребляться в 1950-х годах. Так называли плеяду художников, начиная с Пабло Пикассо, которые приехали в Париж. Они, исповедующие разный менталитет, разную эстетическую направленность, жили в содружестве и, питаясь энергией друг друга, создавали новое искусство XX века. К парижской школе причисляют таких художников, как Сальвадор Дали, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло, Василий Кандинский, Жоан Миро.

В экспозицию, представленную в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, вошли около 100 оригинальных работ из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы» из частной коллекции PS Gallery (Санкт-Петербург) и личного собрания одного из самых известных коллекционеров России Марка Башмакова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Залы выставки условно разделены на шесть тем. Среди них: Париж в творчестве Мориса Утрилло, серия Анри Матисса «Джаз», в которую вошли, такие работы, как «Похороны Пьеро» и «Кошмар белого слона», литография звезды русского авангарда Натальи Гончаровой, проиллюстрировавшей сказки Александра Пушкина.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «Шедевры мастеров парижской школы»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В работах Матисса нет смешения красок. Одна из важных его работ — "Кошмар белого слона". Каждый цвет здесь играет свою роль. Белый — цвет невинности, цвет природы, это слон, который выступает в цирке. Желтый — это арена цирка, по которой слону больно перемещаться. Эти красные крики зрителей, которые ранят слона. И черный цвет – джунгли, где стремится скрыться слон»,— рассказал о работах владелец галереи современного искусства PS Gallery Павел Башмаков.

Господин Башмаков добавил, что коллекция собиралась более 20 лет. По его словам, невозможно представить в одном выставочном пространстве сразу все предметы коллекции. «После того, как картины два-три месяца повисят на свету, их надо убирать в темное место. Бумага ручной выделки, которая сделана из тряпок, как делали испокон веков. От света она начинает "болеть". Она должна отдыхать, освобождаться от ультрафиолета. В темноте она сама восстанавливается, и ее можно снова показывать»,— поделился господин Башмаков.

Анастасия Таначева

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