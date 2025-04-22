Главные новости 22 апреля. Кавказ
Северная Осетия реализует пять прорывных проектов общей стоимостью свыше 73 млрд руб.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю признало обоснованной жалобу поставщика медицинских изделий, заявку которого отклонило министерство строительства и архитектуры региона.
К 80-летию Великой Победы, в Ставропольском крае появятся девять новых Вечных огней на воинских мемориалах. Каждый из них будет зажжен с использованием частицы пламени из Зала Воинской Славы на Мамаевом Кургане в Волгограде.
Суды Северной Осетии в первом квартале 2025 года удовлетворили 1716 исков филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго» к неплательщикам на общую сумму 150 млн руб.
В Ставропольском крае в марте выдано 478 льготных ипотечных займов, что на 49,7% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было оформлено 950 кредитов.
Прокуратура Ставропольского края за последний год участвовала в 23 экономических спорах, предотвратив незаконное отчуждение более 20 тыс. га государственных и муниципальных сельскохозяйственных земель.
Всероссийский молодежный форум «Машук» открыл прием заявок на грантовый конкурс с максимальной поддержкой до 1,5 млн руб. Мероприятие пройдет в августе в Пятигорске и соберет свыше 2 тыс. участников со всей России.