Северная Осетия инвестирует 73 млрд рублей в пять прорывных проектов

Северная Осетия реализует пять прорывных проектов общей стоимостью свыше 73 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале после встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Уже вложено более 45 млрд и создано 1125 рабочих мест. К 2030 году планируем создать около 6 тыс. рабочих мест»,— отметил Сергей Меняйло.

На встрече также обсуждалось повышение надежности топливно-энергетического комплекса региона. В текущем году республика обновляет системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в рамках инвестиционных программ ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения».

В Северной Осетии уже завершено создание яблоневого сада ООО «Казачий хутор» площадью 1 тыс. га с плодохранилищем на 50 т.

Запущен первый этап тепличного комплекса «Алания», завершение которого запланировано на 2026 год. Высажено более 400 га виноградника в рамках подпроекта «Виноградарь Кавказа», реализуемого дочерним предприятием ООО «Таманская винная компания — Кубань» («Тавинко»).

В республике также ведется строительство сыроварни в рамках агротуристического парка «Мастер-Прайм. Березка». Кроме того, построены 100 бассейнов для разведения мальковой форели в хозяйстве ООО «Остров Аквакультура», готовится запуск еще 30 бассейнов.

Николай Аксенов