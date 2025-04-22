Генерал Попов выступил с последним словом в суде и не признал вину

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде. Он попросил суд вынести справедливое решение по его делу, но вину не признал. Генерала обвиняют в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В последнем слове Попов отметил, что, может, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время»,— рассказал собеседник ТАСС, участвовавший в судебном процессе.

Окончательное решение по делу генерала Попова огласят в четверг, 24 апреля. Вместе с ним по делу о мошенничестве проходит бизнесмен Сергей Моисеев. Третий фигурант, Олег Цоков, погиб в 2023 году в зоне спецоперации.

По версии следствия, летом 2023-го они оказались причастны к хищению 1,7 тыс. т изделий из металлопроката. Материал закупила военно-гражданская администрация Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Общая сумма хищения составила более 100 млн руб. В 2024 году Ивана Попова и Сергея Моисеева задержали, позже их отправили под домашний арест.

Подробности — в материале «Ъ» «Генерал не по металлу».