Приговор по делу генерала Попова огласят 24 апреля

Тамбовский гарнизонный военный суд огласит приговор по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в четверг, 24 апреля, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Генерала обвиняют в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Военный прокурор запросил для него шесть лет тюрьмы, лишение звания генерал-майора и штраф 800 тыс. руб.

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«Сегодня последнее слово Ивана Попова, а затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 24 апреля в 12:00 мск»,— сказал адвокат в беседе с ТАСС.

Вместе с Иваном Поповым по делу о мошенничестве обвиняется бизнесмен Сергей Моисеев, также был третий фигурант, Олег Цоков, он погиб в 2023 году в зоне СВО. По версии следствия, летом 2023 года они оказались причастны к хищению 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

По версии следствия, генерал Попов намеренно запросил больше металла, чтобы реализовать излишки на стороне. Этим занимался Сергей Моисеев. В заявке на получение металла Иван Попов попросил расписаться подчиненных. В итоге фигуранты получили более 100 млн руб. Они были арестованы в мае 2024 года, позже переведены под домашний арест.

Подробнее — в материале «Генерал не по металлу».

Екатерина Отрашкевич