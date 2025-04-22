Петербуржцы потратят на майские праздники в среднем 23 тысячи рублей

Жители Санкт-Петербурга потратят на отдых в майские праздники в текущем году в среднем 23 тыс. рублей. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в компании «Авито» по результатам собственного опроса.

Более половины (60%) опрошенных собираются уложиться в 20 тыс. рублей, 18% готовы потратить от 20 до 50 тыс. рублей, а 9% — более 50 тыс. рублей.

Большинство респондентов (60%) уже построили планы на майские праздники, причем чаще всего об этом заявляла молодежь 18-24 лет (68%). Почти треть (30%) собирается взять отпуск или отгулы в перерыве между первыми и вторыми праздничными днями.

За городом будут отдыхать 90% опрошенных, из них 31% — на своих дачных участках. В городе проведут выходные 35% респондентов, исходя из этого, аналитики компании предполагают, что многие планируют совмещать городской и дачный отдых.

Сходить на майских в театр планируют 19% петербуржцев, остаться дома — 17%, отправится в поездку по России — 15%, поехать в загородную гостиницу — 11%, а за границу — 4%.

Заранее готовятся к праздникам 77% участников опроса: 54% покупают еду и напитки, 23% приобретают рассаду, семена и другие товары для дачи, 19% берут билеты на поезд или самолет, 12% готовят автомобиль к поездке за город или в путешествие.

Подробнее о загородном отдыхе на майские праздники читайте в материале «Ъ-СПб».

Артемий Чулков