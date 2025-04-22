В Ардатовском районе собранный на субботнике мусор свалили в лесу

Росприроднадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения экологических требований администрации Ардатовского района Нижегородской области. По данным надзорного ведомства, местные чиновники после проведения традиционного весеннего субботника дали распоряжение собранный мусор свалить в лесу у деревни Обход.

В Росприроднадзоре отметили, что подобные действия — нарушение федерального закона об охране окружающей седы и Земельного кодекса.

Теперь администрация обязана устранить нарушение и привести захламленную территорию в надлежащее состояние.

Если будет установлено, что свалка мусора в лесу нанесла вред окружающей среде, администрации района придется возместить этот вред.

Андрей Репин