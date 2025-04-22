Госдеп назвал хорошим знаком готовность России к переговорам с Украиной

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс назвала «очень хорошим знаком» готовность России к переговорам с Украиной. О возможности переговоров накануне заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тэмми Брюс

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Тэмми Брюс

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«Это очень хороший знак»,— сказала госпожа Брюс в эфире Fox Business (цитата по «РИА Новости»).

19 апреля Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Украина также прекратила боевые действия на это время, а затем предложила ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 суток с возможностью продления. Президент России позднее заявил, что с этой инициативой «нужно разобраться».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что господин Путин имел в виду возможность обсуждения этого вопроса, «в том числе в двустороннем порядке» с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва «должна показать готовность» к таким контактам.

Подробнее о попытке урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян