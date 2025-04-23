Паслер назначил членов комиссии по отбору кандидатов на пост главы Верхней Пышмы

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал несколько распоряжений о назначении членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должность глав городских округов. Речь идет про конкурсы на должность глав Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный и Горноуральского округа Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Верхней Пышмы назначены первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев, советник заместителя губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Елена Омарова, заместитель директора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова, а также управляющий администрацией Западного управленческого округа Свердловской области Андрей Язьков. По Горноуральскому округу в состав вошли Вадим Дубичев, Елена Омарова и Наталья Соколова, а также управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области Евгений Каюмов. Конкурсом в ЗАТО Свободный займутся господин Дубичев, Евгений Каюмов и Наталья Соколова.

Напомним, в конце марта депутаты Верхней Пышмы приняли отставку главы округа Ивана Соломина. Исполняющим полномочия главы округа была назначена Марина Ряжкина. Также в марте этого года глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников был отправлен в отставку после обвинительного приговора суда, его осудили за растрату бюджетных средств.

Мария Игнатова