Мэр свердловского города Верхняя Пышма Иван Соломин ушел в отставку

Депутаты Думы городского округа Верхняя Пышма (Свердловская область) приняли отставку Главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина, сообщили в администрации округа. Сейчас исполняющим полномочия главы округа назначена Марина Ряжкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Соломин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Соломин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Чем именно сейчас займется господин Соломин не сообщается, но в администрации отмечают, что он продолжит работу« на благо Верхней Пышмы в другом статусе».

Напомним, господин Соломин был переизбран мэром в 2023 году единогласным решением думы. Тогда же были избраны председатель думы Иван Зернов.

Ивану Соломину 45 лет, он родился в городе Серов. Окончил Уральский государственный технический университет-УПИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в ОАО «Металлургический завод им. Серова» и управлении капитального строительства ОАО «Уралэлектромедь». Впервые на должность мэра города был назначен в 2017 году.

Мария Игнатова