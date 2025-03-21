Осужденный глава Горноуральского округа отправлен в отставку

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников отправлен в отставку после обвинительного приговора суда, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников

Фото: Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Бывший глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников

Фото: Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила

Напомним, 23 декабря 2024 года, суд Нижнего Тагила приговорил Дмитрия Летникова к трем годам колонии за растрату бюджетных средств (ч.3 ст.160 УК РФ). По версии следствия, он оплатил из городского бюджета поездки с супругой в санатории Урала, Крыма и Башкортостана. Сумма растраты составила 142 тыс. руб. Приговор вступил в силу 5 марта.

Временно исполняющим обязанности главы Горноуральского городского округа назначен Александр Гудач.

Полина Щуцкая