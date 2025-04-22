Президент Абхазии посетит парад Победы в Москве

Президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению российского президента Владимира Путина приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил посол республики в России Алхас Квициниа.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бадра Гунба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Президент Абхазии получил официальное приглашение от Владимира Владимировича Путина на торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и Бадра Зурабович обязательно примет в них участие»,— заявил ТАСС господин Квициниа.

Как сообщал Кремль, парад в честь 80-летия Победы посетят представители более 20 государств и правительств. Среди них президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы — Мигель Диас-Канель.

Лусине Баласян