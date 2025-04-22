Предлагаемая главбухам в Удмуртии зарплата оказалась на треть ниже средней по РФ

Средняя предлагаемая зарплата для главных бухгалтеров в Удмуртии составила 70 тыс. руб. в первом квартале 2025-го, следует из исследования hh.ru. Региональный показатель оказалась на 30,2% ниже среднероссийского уровня, который достиг 100,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В целом по России количество вакансий в сфере бухгалтерии снизилось на 9% за год, до 74 тыс. Однако число предложений для главных бухгалтеров в первом квартале 2025-го, напротив, выросло на 10% за год, до 2,8 тыс. О количестве таких вакансий в Удмуртии не сообщается.

Напомним, в 2024 году в Удмуртии было открыто 215 вакансий специалистов по информационной безопасности, что на 79% больше по сравнению с 2023-м годом.