Спрос на специалистов по информационной безопасности в Удмуртии вырос на 79%

В 2024 году в Удмуртии было открыто 215 вакансий специалистов по информационной безопасности, что на 79% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно аналитике hh. ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе в целом работодатели искали более 3,5 тыс. ИБ-специалистов, что на 12% больше, чем в 2023 году. В первом квартале 2025 года было открыто около 80 новых вакансий. Наибольшее количество предложений по итогам 2024 года зафиксировано в Татарстане — 850 вакансий, что в 3,9 раз больше, чем в Удмуртии.

Напомним, число вакансий в авиаотрасли Удмуртии, включающей авиаперевозки и авиапромышленность, за год увеличилось на 15% и составило в первом квартале 2025-го 1,2 тыс. должностей или 3,6% от общероссийского объема предложений.