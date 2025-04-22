Анна Куташова станет замминистра общественных коммуникаций Белгородской области

Экс-главу Белгородского района Анну Куташову решили назначить заместителем министра общественных коммуникаций Белгородской области. Соответствующие документы оформляются, рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Куташова

Фото: администрация Белгородского района Белгородской области Анна Куташова

Фото: администрация Белгородского района Белгородской области

Госпожа Куташова сменит в министерстве Наталью Адаеву, которая уходит на пенсию.

Анна Куташова родилась в селе Дмитриевка Старооскольского горокруга Белгородской области. В 1986 году окончила Белгородский государственный педагогический институт (сегодня — НИУ БелГУ) по специальности «Математика», в 2007-м прошла профессиональную переподготовку в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2001 года работала в органах местного самоуправления. Затем шесть лет возглавляла Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа. В 2021 году стала руководителем администрации Красногвардейского района Белгородской области, в октябре 2023-го сменила на посту главы Белгородского района Владимира Перцева.

Губернатор Вячеслав Гладков еще в середине января рассказал, что предложил Анне Куташовой оставить Белгородский район и перейти на работу в правительство региона. Через неделю райадминистрацию возглавила Татьяна Круглякова. Госпожа Куташова впоследствии несколько раз появлялась на встречах с участием руководства области, но ее статус не раскрывался. Накануне она присутствовала на первом заседании регионального фонда помощи раненым детям.

Алина Морозова