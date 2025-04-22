Пьетро Паролин — фаворит на пост папы римского у букмекеров

Блокчейн-платформа Polymarket начала принимать ставки на то, кто станет новым папой римским. Фаворитом этой гонки, с точки зрения криптовалютных инвесторов, является итальянец Пьетро Паролин. На то, что кардиналы выберут именно его, ставят 34% пользователей платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьетро Паролин

Фото: Yara Nardi / Reuters Пьетро Паролин

Фото: Yara Nardi / Reuters

Другими наиболее вероятными победителями выборов, по мнению инвесторов, являются 67-летний филиппинец Луис Антонио Тагле (22%) и 69-летний Маттео Мариа Дзуппи (12%). Шансы остальных кандидатов оцениваются менее чем в 10%.

Подробнее о кандидатах на пост папы римского — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц