Мосбиржа приостанавливала торги из-за конфигурационной ошибки

Мосбиржа (MOEX: MOEX) возобновила торги на срочном рынке с 14:20 мск. Причиной остановки была конфигурационная ошибка на сетевом оборудовании, говорится в сообщении на сайте площадки. О приостановке торгов на срочном рынке стало известно в 13:51.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок. Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05. Промежуточный клиринг состоится в 14:30»,— сказано в сообщении.

Мосбиржа извинилась за предоставленные неудобства. В сообщении уточняется, что торги на фондовом, денежном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме.

Екатерина Отрашкевич