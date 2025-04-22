В Челябинске определили срок демонтажа незаконных киосков

Депутаты Челябинской городской думы определили срок, в течение которого необходимо демонтировать незаконный киоск после обнаружения. Соответствующие поправки в ранее принятый порядок сноса нелегальных нестационарных объектов утверждены на заседании представительного органа 22 апреля, сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно изменениям, незаконный объект должен быть демонтирован не позднее, чем через 180 дней с даты внесения в соответствующий реестр. Также депутаты установили и сами объекты, подлежащие сносу. Необходимо, чтобы на момент выявления они находились на муниципальной земле либо на участке, государственная собственность на который не разграничена, и не имели правоустанавливающих документов.

Помимо торговых киосков и павильонов, в список вошли передвижные аттракционы, зоопарки, цирки, кафе; оборудование спортивных, танцевальных и детских площадок, площади для дрессировки и выгула собак; ворота, шлагбаумы, заборы; парковки, не являющиеся объектами недвижимости; гаражи и некапитальные строения либо сооружения, в том числе столбы, металлические опоры, голубятни и туалеты; скамьи, урны, беседки, уличная мебель, вазы; пункты приема вторичного сырья и весового контроля автомобилей; временные конструкции для хранения велосипедов и самокатов либо спортивного инвентаря; теневые навесы, солярии, душевые кабинки и прочее в прибрежных защитных полосах озер и рек; терминалы для оплаты услуг и штрафов и водоматы. Срок для возврата демонтированных объектов владельцу увеличен в два раза — с 30 до 60 дней.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 ноября прошлого года уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров пожаловался на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым на непрозрачность процедуры сноса нестационарных объектов в региональном центре. После этого в гордуме организовали рабочую группу по разработке порядка демонтажа нелегальных киосков и парковок. В декабре утвердили «рамочный» документ. Он предусматривает процедуру выявления и демонтажа незаконно размещенных объектов.

Виталина Ярховска