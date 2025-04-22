Беглов: Зураб Церетели определял художественную жизнь России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принес соболезнования в связи со смертью президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Он подчеркнул, что скульптор-монументалист и художник определял художественную жизнь России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Градоначальник отметил, что культура страны понесла большую утрату. Господин Церетели был послом российской культуры за рубежом. В Петербурге установлены памятник Петру Первому на Прибалтийской площади и памятник Шота Руставели на пересечении улицы Руставели и проспекта Просвещения.

«Смелый и талантливый художник, яркий общественный деятель — таким он войдет в нашу историю. Светлая память Зурабу Константиновичу Церетели — творцу и гражданину»,— заявил господин Беглов.

Ранее «Ъ» писал, что Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Прощание с ним пройдет 23 апреля.

Татьяна Титаева