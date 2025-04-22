Дело организаторов сети борделей в Петербурге направили в суд

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по делу об организации занятия проституцией и содержании сети притонов в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства 22 апреля.

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По версии следствия, не позднее ноября 2024 года двое мужчин и две женщины арендовали пять квартир в Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском районах города, где организовали бордели.

Заведения работали круглосуточно, к жрицам любви можно было попасть только по предварительной договоренности и с условием соблюдения строгих мер конспирации.

Стоимость оказываемых услуг составляла 8 тыс. рублей, из которых 40% девушки забирали себе. В отношении ночных бабочек, трудившихся в притонах, составили административные протоколы.

Владельцам повезло меньше, в их отношении возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 241 УК РФ и ч.2 ст. 174.1 УК РФ — организация занятия проституцией другими лицами и легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.

Известно, что один из организаторов незаконной деятельности в апреле 2025 года купил на заработанные от борделей средства автомобиль стоимостью более 4 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция в ходе оперативно-разыскных мероприятий накрыла бордель, находившийся в подвале дома 16 по Каменноостровскому проспекту.

Андрей Маркелов