За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились порядка 160 военнослужащих на курском направлении. Еще четыре солдата сдались в плен. Как сообщили в Минобороны РФ, также были уничтожены десять автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА, три артиллерийских орудия, танк, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка, миномет, зенитный ракетный комплекс, станция РЭБ, склад боеприпасов и склад технического имущества.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь ВСУ на курском направлении вошли до 75 540 военнослужащих, 2 759 автомобилей, 2 283 боевые бронированные машины, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 130 станций РЭБ, 62 пусковые установки РСЗО, 57 единиц инженерной и другой техники, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 12 РЛС ПВО, десять транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Накануне, после окончания пасхального перемирия, Украина лишилась 50 военнослужащих на курском направлении.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова