С 0:00 21 апреля, после окончания объявленного из-за Пасхи режима прекращения огня, вооруженные силы Украины потеряли 50 солдат на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 75 375 человек, 411 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 282 боевых бронированных машины, 2 749 автомобилей, 632 артиллерийских орудия, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки, до начала пасхального перемирия, ВСУ потеряли 155 военных на курском направлении. Были уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.

Егор Якимов