Сборная России по футболу может принять участие в Nations Cup CAFA

Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) обсуждала с Российским футбольным союзом (РФС) вопрос участия сборной России в турнире CAFA Nations Cup, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы CAFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Представители CAFA устно обсуждали с Российским футбольным союзом участие сборной России в турнире CAFA Nations Cup. Планируется, что турнир пройдет с 26 августа по 9 сентября 2025 года. В соревновании примут участие все сборные CAFA, а также две команды не из этой ассоциации»,— сообщили агентству в CAFA.

В 2023 году CAFA приглашала сборную России принять участие в турнире, однако РФС отказался из-за ряда «организационных сложностей» и «большой нагрузки на футболистов».

CAFA была создана в июне 2014 года, в ее состав входят сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. CAFA является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Восточноазиатская федерация футбола, Федерация футбола Южной Азии и Федерация футбола Западной Азии.

Таисия Орлова