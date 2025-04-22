После гибели детей при пожаре в Юрюзани усилят профилактику в УрФО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил усилить профилактику возгораний в домах. Поводом послужил пожар в поселке Василовка в Челябинской области, в котором погибли четыре ребенка, сообщает пресс-служба полпредства.

Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами отметил, что в регионах УрФО в домах необходимо проверить состояние электропроводки и пожарных извещателей, а проживающим напомнить правила безопасной эксплуатации электроприборов и печей. Также нужно провести занятия с детьми по безопасному обращению с огнем и повторить с ними правила поведения при пожаре. Полпред поставил задачу подготовить соответствующие поручения властям регионов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар в Юрюзани произошел ночью 20 апреля. Огонь распространился на площади 160 кв. м, перекинувшись с частного дома на надворные постройки и кровлю соседнего здания. Один из пяти детей смог спастись. Погибшими оказались девочка 12 лет, семилетний мальчик и пятилетние близнецы. Во время пожара их мама уехала навестить в госпитале супруга, участника СВО. Детей оставили с родственниками. Пострадавшей семье направят выплату на приобретение жилья взамен утраченного дома. До покупки новой недвижимости ей также предоставят временную квартиру для проживания.

Виталина Ярховска