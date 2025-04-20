В Челябинской области семье погибших при пожаре детей предоставят жилье

Семье, потерявшей четырех детей при пожаре в поселке Василовка города Юрюзань, направят выплату на приобретение жилья взамен утраченного дома. До покупки новой недвижимости ей также предоставят временную квартиру для проживания, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

По данным минсоца, в семье было пятеро детей, один из которых смог спастись. Во время пожара их мама уехала навестить в госпитале супруга, участника СВО. Детей оставили с родственниками.

Помимо выплаты на покупку нового жилья, семье окажут материальную помощь из областного и местного бюджетов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар произошел ночью 20 апреля в частном доме. Огонь распространился на площади 160 кв. м, перекинувшись с частного дома на надворные постройки и кровлю соседнего здания. Погибшими оказались девочка 12 лет, семилетний мальчик, пятилетние близнецы.