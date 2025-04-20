В Челябинской области при пожаре погибли четыре ребенка

В поселке города Юрюзань Челябинской области произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибли четыре ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар произошел ночью 20 апреля в поселке Василовка. Огонь распространился на площади 160 кв. м, перекинувшись с частного дома на надворные постройки и кровлю соседнего здания. Погибшими оказались девочка 12 лет, семилетний мальчик, пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей, отмечают в МЧС.

Возгорание ликвидировали 23 пожарных и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома. В МЧС отмечают, что ранее этой семье выдали пожарный извещатель, однако в нем не сменили вовремя батарейку. С родственниками погибших детей будет работать психолог.

В управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).