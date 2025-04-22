Европа запустила эксперимент по производству космической еды на орбите

Европейское космическое агентство (ЕКА) протестирует возможность производства вкусной и привычной еды для космонавтов прямо на орбите или впоследствии на Луне и Марсе. Проект, которым занимается британская Frontier Space совместно с Имперским колледжем Лондона, предполагает выращивание в лабораторных условиях основных компонентов пищи — белков, жиров, протеинов и волокон, а потом приготовление из них обычной еды. Как сообщает BBC, успех эксперимента позволит значительно снизить стоимость питания для космонавтов, которое обходится примерно в $26 тыс. на одного человека в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Skipper / Reuters Фото: Joe Skipper / Reuters

В рамках первого этапа эксперимента с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 на орбиту был выведен спутник с биореактором с генетически модифицированными клетками дрожжей. По возвращении спутника на Землю ученые изучат состояние дрожжей. Результаты позволят разработать биореактор для выращивания основных компонентов пищи. Его отправят на орбиту в следующем году. По словам ученых, из этих элементов можно будет приготовить любые блюда, используя устройство вроде 3D-принтера. Рецепты уже разрабатываются в Имперском колледже. Одно из экспериментальных блюд — тефтели с соусом — уже продегустировала Хелен Шарман, первый британский космонавт. Она назвала блюдо «совершенно потрясающим» и «аппетитным».

Алена Миклашевская