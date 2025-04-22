В индустриальном парке «Копанской» готовят к запуску два завода

Федеральный девелопер DOGMA продолжает реализацию проекта по возведению крупного промышленного парка в Краснодарском крае. На территории уже проложены все инженерные сети, построены основные здания двух заводов, введена в эксплуатацию станция технического обслуживания строительной техники.

Фото: Федеральный девелопер DOGMA

На заводы резидентов — «Геометрия окон» и «ПРОметалл» — частично поставлено производственное оборудование, идут пуско-наладочные работы. Предприятия получили разрешения на ввод в эксплуатацию. «Геометрия окон» ежемесячно будет производить 21 тыс. кв. м металлопластиковых окон и дверей. Планируемая мощность «ПРОметалл» 400 тонн металлических изделий в месяц. Полноценный запуск заводов намечен на май этого года.

В активной стадии строительства находится завод по производству газоблоков «ДГ-Блок», который станет одним из самых современных и технологичных предприятий в своей отрасли. После ввода в эксплуатацию его мощность достигнет 300 тысяч кубических метров газоблоков в год. Окончание строительства запланировано на конец 2025 года.

Также на территории промпарка в настоящее время возводят два логистических центра класса «А», каждый площадью более 25 тысяч кв. м. В стадии проектирования находится производственно-складской комплекс формата Light Industrial, к строительству которого планируют приступить в 2026 году.

«Индустриальный парк «Копанской» — это первый крупный центр собственных производств DOGMA. Но важен этот проект не только для нашей компании, но и в целом для строительной отрасли Краснодарского края. Современные предприятия, созданные промпарке, смогут удовлетворить потребность сферы в блоках из газобетона, пластиковых окнах и металлоконструкциях. Реализация этого проекта даст региону новые импортозамещающие производства и около двух тысяч рабочих мест»,— рассказал президент компании DOGMA Денис Морозов.

Площадь парка превышает 38 гектаров. Общий объем инвестиций с учетом прокладки новых коммуникаций, дороги, возведения производственных и складских помещений составляет около 11 млрд рублей.

Индустриальный парк «Копанской» включен в реестр индустриальных промышленных парков Минпромторга РФ приказом №897 от 6 марта 2024 г. и в реестр индустриальных промышленных парков Краснодарского края (запись №14 от 18 марта 2024 года).

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