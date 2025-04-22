«Свет становится связующим звеном между прошлым и настоящим»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об инструментах, которые применяются девелоперами при застройке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Современная архитектура в исторической среде — это искусство создания диалога между прошлым и будущим, где каждое решение должно бережно вплетаться в городскую структуру. Эксперты компании October Group выделили ключевые инструменты, позволяющие девелоперам сохранить уникальный характер районов и переосмыслить их в духе времени. Они уже применены в крупных городах в мире. Среди них — интеграция узнаваемых элементов существующих зданий в новую застройку, «перекличка» с существующими доминантами с помощью подсветки, использование схожих текстур и контрастных форм.

К примеру, в районе Кингс-Кросс в Лондоне три викторианских газгольдера из литого чугуна были превращены в элитный жилой комплекс. Квартиры размещены внутри металлических цилиндров, а их окна защищены отреставрированными ажурными решетками, подчеркивающими художественное единство экстерьера. В другом лондонском проекте шесть новых таунхаусов вписаны в охраняемую историческую среду. Его авторы использовали местный кирпич, рустованный цоколь, прямоугольные формы и римские арки, отсылающие к традиционной архитектуре и железнодорожным аркам, проходящим рядом с участком.

В российских городах архитекторы и девелоперы также нередко решают подобные задачи. Вот пара новых примеров. В Москве это проект на Мосфильмовской улице. Здесь проведена архитектурная работа со светом: он становится связующим звеном между прошлым и настоящим. Основная цель освещения — подчеркнуть многоуровневую архитектуру нового объекта и установить визуальную связь с доминантой района, главным зданием МГУ. В Санкт-Петербурге работали с высотностью. Центральной частью новостройки станет объект культурного наследия — Мытный двор. Стиль проекта предполагает плавный переход от высокого классицизма арочных гостиных дворов через неоклассику и эклектику к современному прочтению архитектуры.

Светлана Бардина