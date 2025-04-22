Минсельхоз подтвердил показатель сбора зерна за 2024 год

Глава Минсельхоза Оксана Лут подтвердила, что по итогам 2024 года сбор зерновых и зернобобовых культур в России составил 129,8 млн тонн. Она отметила, что достичь такого урожая удалось несмотря на плохую погоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Она (погода.— "Ъ") была ужасной во все периоды: и в посевную, и в уборочную... Мы собрали достойный урожай, которого достаточно для того, чтобы прокормить себя и прокормить еще 160 стран нашего мира»,— сказала министр на форуме «Малая родина — сила России» (цитата по «Интерфаксу»).

В конце марта стоимость пшеницы на мировых биржах снижалась из-за опасений роста предложения на фоне вероятности возобновления Черноморской зерновой инициативы. Рост предложения хопперов-зерновозов, низкая экспортная квота на зерно и сезонный фактор привели к снижению стоимости железнодорожных перевозок зерна на 15–25% с учетом снижения цен на аренду вагонов на 40%.

Подробности — в материале «Ъ» «Путь зерна подешевел».