Гладков: ВСУ нанесли целенаправленные удары по жителям в четырех муниципалитетах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали территорию Белгородской области, ранены четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«ВСУ нанесли целенаправленные удары по нашим жителям в четырех муниципалитетах»,— написал губернатор.

Речь идет о селах Казинка Валуйского округа, Почаево Грайворонского округа, Новая Таволжанка Шебекинского округа и Илёк-Пеньковка Краснояружского района. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Перед этим господин Гладков сообщал о пострадавшей в результате удара БПЛА по частному дому женщине. Ей провели обследование, госпитализация не потребовалась.

Екатерина Отрашкевич