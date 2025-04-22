Гладков: ВСУ нанесли целенаправленные удары по жителям в четырех муниципалитетах
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали территорию Белгородской области, ранены четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
«ВСУ нанесли целенаправленные удары по нашим жителям в четырех муниципалитетах»,— написал губернатор.
Речь идет о селах Казинка Валуйского округа, Почаево Грайворонского округа, Новая Таволжанка Шебекинского округа и Илёк-Пеньковка Краснояружского района. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Перед этим господин Гладков сообщал о пострадавшей в результате удара БПЛА по частному дому женщине. Ей провели обследование, госпитализация не потребовалась.