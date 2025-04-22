В Самаре вынесли приговор жителю Тольятти за жестокое убийство 17-летней девушки

Сегодня, 22 апреля, Самарский областной суд признал виновным 20-летнего Яна Ледовского в убийстве 17-летней девушки (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд назначил подсудимому наказание в виде 19,5 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания суд определил к отбытию в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Также суд решил взыскать с Яна Ледовского в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 4 млн руб. в пользу матери убитой. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия и суда, в ночь с 24 на 25 мая прошлого года Ян Ледовский 2004 года рождения приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату. Они вылили алкоголь и брат уснул. Подсудимый назначил по телефону встречу девушке, с которой познакомился в соцсети «Вконтакте», и пригласил ее на квартиру. Потерпевшая прибыла на ул. Ново-Вокзальная, где ее встретил Ян Ледовский.

«Чуть позже, находясь в квартире, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, Ледовский с целью убийства с особой жестокостью, не менее одного раза ударил рукой несовершеннолетнюю по лицу. После этого, взял с полки шкафа в комнате складной нож по типу «бабочки», нанес последней не менее одного удара ножом в область шеи, от чего последняя обернулась и попыталась оказать сопротивление», — уточняют в Самарском областном суде.

Ян Ледовский повалил девушку на пол и «нанес потерпевшей не менее 80 ударов указанным ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей, проявляя, тем самым, особую жестокость, причиняя физическую боль, особые физические, нравственные страдания и мучения перед наступлением смерти». Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый признал вину и попросил у суда возможность искупить свою вину на передовой в зоне проведения СВО.

Ранее Промышленный районный суд Самары арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Обвинение Яну Ледовскому предъявили в феврале текущего года.

Руфия Кутляева