Тольяттинцу Яну Лядовскому предъявлено обвинение в убийстве 17-летней девушки

Заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Цымлов утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Тольятти Яна Лядовского. Он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, молодой человек, приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату, они выпили алкоголь, после чего брат уснул, а он пригласил в квартиру знакомую 17-летнюю девушку. При встрече между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес ей более 80 ударов ножом по телу. Девушка скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что тело девушки было найдено 25 мая 2024 года в квартире на ул. Ново-Вокзальной. Вскоре был задержан подозреваемый — учащийся колледжа связи ПГУТИ Ян Лядовский, проживающий в Тольятти на съемной квартире. Он был помещен под стражу.

«Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу»,— заявили в областной прокуратуре.

Алексей Алексеев