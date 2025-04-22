Часть пляжей в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Несколько пляжей закрыты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с разливом нефти. Отели предоставляют туристам шаттлы в разрешенные для купания места, а туроператоры оказывают помощь при переселении, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP

«Несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне, 21 апреля, стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа»,— сказано в сообщении АТОР.

В АТОР добавили, что количество жалоб и просьб о переселении от российских туристов минимальное. Туроператоры и отельеры справляются с последствиями выбросов в спокойном режиме, ситуация находится под контролем.

Выбросы нефти на побережье туристы заметили около двух недель назад. По их словам, на некоторых пляжах следов разлива не видно, однако после купания на одежде и коже остаются небольшие темные пятна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ ФМ» «ОАЭ редактируют турпрограммы».

Екатерина Отрашкевич