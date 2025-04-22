ОАЭ редактируют турпрограммы

Море с черной каемкой, едкий запах и пятна на коже: туристы, отдыхающие в эмирате Фуджейра вторую неделю жалуются на последствия разлива нефти в восточной провинции Объединенных Арабских Эмиратов. Судя по кадрам, которыми делятся путешественники в соцсетях, часть прибрежной линии окрасилась в черный цвет. На некоторых пляжах следов разлива не видно, но после купания на одежде и коже остаются небольшие пятна. Впрочем, как отмечают отдыхающие, людей много и все купаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Qadri / AP Фото: Altaf Qadri / AP

Между тем некоторые туристы рассказывают, что пляжи при отелях никто не чистит, хотя власти обещали, что полностью устранят последствия разлива до 22 апреля. Путешественников, которые выбирают Фуджейру, заранее предупреждают о подобных неудобствах. Порт эмирата — один из крупнейших в мире центров заправки судов, пояснил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Мы продаем туры во Фуджейру 30 лет, и я не помню года, чтобы там не случилось какого-то разлива нефтепродуктов. Дело в том, что там проходят танкеры, и они зачастую забирают забортную воду для промыва. Естественно, потом ее скидывают обратно в акваторию.

Большая часть ОАЭ — Аджман, Рас-эль-Хайма, Шарджа, Дубай, Абу-Даби — выходят в сторону Персидского залива, и только единственный эмират — Фуджейра — в совершенно противоположную. Почти все отели там уже привыкли к этой специфике и даже предлагают специальные салфетки для очистки кожи после купания. Естественно, при продаже туров в Фуджейру мы об этом предупреждаем. Но, естественно, есть компенсация за это.

Последние 30 лет объекты размещения в этом эмирате дешевле примерно процентов на 20-25 гостиниц в Дубае. Кстати, многие из них переходят на систему "все включено", чтобы привлечь туристов.

Как известно, ОАЭ — мусульманская страна, там все непросто с алкоголем, он достаточно дорогой. И многие россияне выбирают отели в той же Фуджейре, потому что там распространена система all inclusive. Сейчас туры туда тоже продаются, причем с дисконтом уже 30-40%. Это как бы компенсация за риск попасть на вот эти нефтепродукты».

В российской Ассоциации туроператоров сообщали, что из-за локального разлива нефти в Фуджейре закрыты два пляжа. Туристов из соседних отелей частично переселили. 21 апреля стало известно, что местные власти ограничили доступ к еще одному пляжу — Кальба в эмирате Шарджа. Запрет коснулся гостей трех пятизвездных гостиниц, им предложили альтернативные места для отдыха. Некоторые путешественники жалуются в чатах, что и на общественные пляжи не попасть. А на прошлой неделе нескольких россиян выгнали с одного из них за несоблюдение «дресс-кода». Как напоминают эксперты, в бикини вход в такие места запрещен: правила их посещения прописаны в специальных гидах для туристов. От поездок на консервативные пляжи точно лучше воздержаться, говорит вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян: «В той ситуации действительно туристы поехали на другой пляж, который уже территориально закреплен за Шарджей. Им запретили там находиться в купальниках, поскольку данная локация относится, по заявлению местных туристических властей, к семейному типу, соответственно, там действуют более строгие ограничения.

Надо принимать во внимание, что Шарджа — наиболее консервативный эмират с точки зрения применения норм исламского поведения в общественных местах.

Но это связано даже не с правилами, которые там действуют, потому что это третий по популярности эмират по количеству принимаемых туристов, а с тем, что данный пляж, хоть территориально и относится к Шардже, но находится на удалении 150 км. То есть это некий анклав, которым пользуются в основном местные жители. Вот они, конечно, не привыкли к туристам. Все-таки в самом эмирате туристы загорают без проблем на всех выделенных общественных пляжах. ОАЭ в этом плане довольно открытая страна. Если уж совсем туристы не оголяются до уровня бикини, никаких замечаний обычно не бывает».

По оценкам туроператоров, на Фуджейру приходится 5% всего трафика российских туристов. Большинство россиян сейчас отдыхают в других эмиратах, около половины турпотока приходится на Дубай.

Екатерина Вихарева