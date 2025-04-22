Дюплантис и Байлз стали обладателями премии Laureus в номинации «Спортсмен года»

Самая титулованная гимнастка мира американка Симона Байлз и двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арманд Дюплантис получили премию Laureus в номинации «Спортсмен года». Торжественная церемония вручения премии состоялась 21 апреля в Мадриде.

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В прошлом году Арманд Дюплантис завоевал золото на Олимпийских играх в Париже, а также установил десятый мировой рекорд. Симона Байлз в четвертый раз стала обладательницей премии Laureus. На Олимпиаде-2024 она завоевала три золотые и одну серебряную медаль.

В номинации «Команда года» победу одержал мадридский футбольный клуб «Реал», который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании.

«Прорывом года» стал футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, выигравший Евро-2024 в составе национальной команды. Награду за карьерные достижения получил американский серфер Келли Слейтер (пятая награда Laureus). Лучшим спортсменом с ограниченными возможностями стала китайская пловчиха Цзян Юйянь, которая завоевала семь золотых медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Завершивший карьеру испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл в номинации «Икона спорта», для него эта награда стала шестой. Британский велогонщик Том Пидкок получил премию Laureus как лучший атлет в экстремальных видах спорта. Бразильская гимнастка Ребека Андраде получила награду в номинации «Возвращение года», сумев завоевать золотую олимпийскую медаль после травмы.

Премию Laureus World Sports Awards учредил фонд Laureus Sport for Good в 1999 году. Номинантов выдвигают мировые СМИ, а победителей выбирают 69 членов академии Laureus World Sports.

Таисия Орлова