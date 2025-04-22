Компания CATL представила батарею с запасом хода до 520 км и зарядкой за 5 минут

Китайская CATL представила в понедельник усовершенствованную версию своих быстрозарядных аккумуляторов для электромобилей Shenxing. Как сообщает Reuters, новое поколение батарей способно заряжаться всего за пять минут, обеспечив электромобилю запас хода до 520 км. В холодную погоду она будет заряжаться на с 0% до 80% за 15 минут, заявил в ходе презентации Оуян Чуин, президент CATL по исследованиям и разработкам.

Заявленные характеристики новой версии Shenxing заметно превосходят показатели продуктов других производителей. Так, BYD, представила в марте новую систему ультрабыстрой зарядки электромобилей. Super e-Platform, по заверениям самой компании, будет заряжать электромобили столь же быстро, как заправляются машины с бензиновыми двигателями. Мощность зарядки будет достигать 1 МВт, что вдвое выше показателя Tesla Supercharger V4. После пяти минут такой зарядки электромобили смогут преодолеть еще около 400 км. Для сравнения, станции Tesla способны обеспечить электромобилю 275 км хода за 15 минут подзарядки.

По подсчетам CATL, 67 новых моделей электромобилей будут оснащены аккумуляторами Shenxing в текущем году. Компания не уточнила, сколько из них будут оснащены батареями второго поколения. В целом же в мире сейчас более 18,3 млн автомобилей, оснащенных аккумуляторами CATL.

Кирилл Сарханянц