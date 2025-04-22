Овечкин впервые забил гол в овертайме матча play-off НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин впервые забросил шайбу в овертайме матча play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 первую встречу серии против «Монреаль Канадиенс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин после гола, забитого в ворота «Монреаль Канадиенс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин после гола, забитого в ворота «Монреаль Канадиенс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Овечкин также отметился голом и результативной передачей в основное время. Еще одну шайбу в составе «Вашингтона» забросил Энтони Бовилье. У «Монреаля» отличились Коул Кофилд и Ник Сузуки. Российский форвард Иван Демидов, недавно подписавший контракт новичка с «Монреалем», результативными действиями не отметился.

Всего за свою карьеру Овечкин забросил 74 шайбы в матчах play-off. В рейтинге лучших снайперов он делит 13-е место с американцем Джо Павелски. 12-ю строчку занимает канадец Марио Лемье (76 голов), лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (122).

39-летний Овечкин занял четвертое место среди самых возрастных игроков, забрасывавших шайбу в овертаймах play-off НХЛ. Рекорд принадлежит экс-нападающему «Детройт Ред Уингс» Игорю Ларионову, который в 2002 году забил победный гол в возрасте 41 года 187 дней.

Следующий матч серии между «Вашингтоном» и «Монреалем» пройдет в ночь на 24 апреля в Вашингтоне.

Таисия Орлова