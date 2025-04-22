Дума Екатеринбурга одобрила льготы на турналог для беженцев в ПВР

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили отмену туристического налога для беженцев из Украины и Сирии. Решение поддержали большинством голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно информации, озвученной директором департамента финансов мэрии Анной Турунцевой на думской комиссии по бюджету, из-за принятия льгот бюджет города недополучит 419 тыс. руб. в 2025 году. Как сообщила председатель комиссии Елена Бондаренко (ЕР), в Екатеринбурге работает один ПВР на ул. Республиканской 1А, там живут 117 человек.

Депутат от партии «Единая Россия» Михаил Вечкензин напомнил, что налог прогрессивный, и к 2029 году составит 5% от стоимости размещения за день. Он предложил рассмотреть возможность введения льгот для многодетных семей, которая обсуждалась еще при принятии туристического налога.

Замминистра социальной политики Наталья Трембицкая поблагодарила депутатов за решение, отметив, что над размещением беженцев в ПВР в области работают с 2022 года. «Люди у нас продолжают жить, и мы должны их поддерживать»,— сказала она.

Напомним, туристический налог в Екатеринбурге приняли в ноябре 2024 года, он начал действовать с 1 января. В 2025 году туристы будут платить 1% от стоимости проживания в средстве размещения за день (но не менее 100 руб. в день), к 2029 году налог вырастет до 5%.

Анна Капустина