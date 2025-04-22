На «УГМК Арене» установили баскетбольную площадку

В Екатеринбурге на «УГМК Арене» убрали лед и установили баскетбольную площадку. Здесь женский баскетбольный клуб УГМК впервые проведет игру, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РФБ Фото: РФБ

Финальные домашние матчи на новом месте уральская команда проведет против БК «Надежда» из Оренбурга. Они состоятся 24 апреля в 18:30 и 26 апреля в 16:30.

Напомним, в Екатеринбурге 31 мая на «УГМК Арене» состоится международный турнир по ММА лиги смешанных единоборств RCC, сообщили в пресс-службе лиги. Хедлайнерами шоу станут Александр Шлеменко (Шторм) и Владислав Ковалев (Белаз).

Ирина Пичурина